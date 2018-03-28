Огромная лужа отрезала барнаульцам кратчайший путь к автобусной остановке

Лужа в парке Изумрудном. 28 марта 2018 г. Фото: предоставлено читателем. Лужа в парке Изумрудном. 26 марта 2018 г. Фото: предоставлено читателем.

Теперь, чтобы добраться до остановки общественного транспорта на пл. Октября, людям приходится идти в обход по ул. Сизова, бульвару 9 января и ул. Путиловской.

Очевидно, что устранять это мини-озеро никто не будет, поскольку никакие строения не подтоплены. Барнаульцы считают, что высохнет этот участок не раньше, чем через две недели.