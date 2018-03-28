Огромная лужа отрезала барнаульцам кратчайший путь к автобусной остановке

Сегодня, 17:25.
Жизнь

Читатели altapress.ru прислали в редакцию фотографии огромной лужи в Изумрудном парке в Барнауле. Стоковые воды залили тропу, по которой жители ВРЗ ходили к остановке на площади Октября.

Лужа в парке Изумрудном. 28 марта 2018 г. Фото: предоставлено читателем.
Лужа в парке Изумрудном. 26 марта 2018 г. Фото: предоставлено читателем.

Теперь, чтобы добраться до остановки общественного транспорта на пл. Октября, людям приходится идти в обход по ул. Сизова, бульвару 9 января и ул. Путиловской.

Очевидно, что устранять это мини-озеро никто не будет, поскольку никакие строения не подтоплены. Барнаульцы считают, что высохнет этот участок не раньше, чем через две недели.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров