Огромная лужа отрезала барнаульцам кратчайший путь к автобусной остановке

Читатели altapress.ru прислали в редакцию фотографии огромной лужи в Изумрудном парке в Барнауле. Стоковые воды залили тропу, по которой жители ВРЗ ходили к остановке на площади Октября.
Лужа в парке Изумрудном. 28 марта 2018 г. Фото: предоставлено читателем.
Лужа в парке Изумрудном. 26 марта 2018 г. Фото: предоставлено читателем.
Теперь, чтобы добраться до остановки общественного транспорта на пл. Октября, людям приходится идти в обход по ул. Сизова, бульвару 9 января и ул. Путиловской.
Очевидно, что устранять это мини-озеро никто не будет, поскольку никакие строения не подтоплены. Барнаульцы считают, что высохнет этот участок не раньше, чем через две недели.
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