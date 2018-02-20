Около 60 тысяч казаков мобилизуют для охраны порядка на выборах президента России

18 марта, в день выборов президента России, по меньшей мере 60 тысяч казаков проследят за соблюдением порядка, сообщают "Известия" со ссылкой на депутата Госдумы, атамана донских казаков Виктора Водолацкого.
Участие на выборах подтвердили главы казачьих общин Крыма и Сибири. Казаки будут охранять избирательные участки во всех регионах, кроме Чечни и Ингушетии. Сейчас план их работы на выборах разрабатывают вместе с представителями МВД.
"Во время выборов казаки традиционно патрулируют избирательные участки. Присутствие казаков дисциплинирует людей, охрана происходит по периметру избирательного участка, так как на самом участке достаточно наблюдателей", — сказал Водолацкий.
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- Сюжет: Алтайские казаки
- Сюжет: Выборы президента - 2018
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