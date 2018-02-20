Около 60 тысяч казаков мобилизуют для охраны порядка на выборах президента России

Участие на выборах подтвердили главы казачьих общин Крыма и Сибири. Казаки будут охранять избирательные участки во всех регионах, кроме Чечни и Ингушетии. Сейчас план их работы на выборах разрабатывают вместе с представителями МВД.

"Во время выборов казаки традиционно патрулируют избирательные участки. Присутствие казаков дисциплинирует людей, охрана происходит по периметру избирательного участка, так как на самом участке достаточно наблюдателей", — сказал Водолацкий.