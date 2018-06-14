Ольга Бузова внезапно потеряла голос

Исполнительница призналась, что пытается исправить проблему, используя советы своих подписчиков. "Пью теплую воду, молочко, чай, но пока еще голос слабенький", — рассказала Бузова.

Ранее в одном из постов Ольга Бузова отметила, что "можно услышать много интересного, если замолчать".

Действительно, голос знаменитости сильно изменился всего за одни сутки. Ольга сообщала, что ей сложно говорить. Звезда также не помнит, когда в последний раз нормально отдыхала, пишет starhit.ru.

Ранее Бузова заявила, что готова представить Россию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение".

11 июня Бузова выступила на открытии своего ресторана в центре Москвы. Посетители устроили давку, пытаясь попасть в заведение, и парализовали автомобильное движение на Цветном бульваре, где расположено заведение, пишет Lenta.ru.

Ольга Бузова прославилась как ведущая телестройки "Дом-2". Свой первый музыкальный альбом "Под звуки поцелуев" она записала в 2017 году. Кроме того, она выпустила 13 синглов.