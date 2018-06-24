Опрос. Чего вы ждете от смены власти в Алтайском крае?

9 сентября жители Алтайского края будут выбирать нового губернатора. Один из кандидатов точно известен — врио Виктор Томенко. Его называют "жестким менеджером", "технократом", "профессиональным управленцем" и уже говорят о нем как о победителе на выборах. Тем не менее, личность нового главы региона пока еще загадочна. А вот вопросов к нему уже хоть отбавляй.
Altapress.ru предложил читателям обозначить, улучшений в какой сфере им хочется, и высказать свои пожелания будущему губернатору.
Александр Деринг,
архитектор:
— Мне бы хотелось, чтобы новый глава края обратил внимание на область сохранения культурного наследия. Нужно осознавать, что это, помимо истории, ценный экономический ресурс. И еще, на мой взгляд, новый глава должен сделать все, чтобы из города поменьше уезжала талантливая молодежь.
Ольга Диденко,
волонтер:
— Я совсем не слежу за властью и политикой. О смене губернатора узнала спустя неделю, и то случайно. Да мне и не важно, кто стоит у власти, мне важно ездить по нормальным дорогам и ходить по нормальным тротуарам. А еще очень хочется, чтобы наш регион вышел на достойное место в рейтинге по финансовому положению граждан.
Юлия Дунаева,
кондитер:
— У нас огромные проблемы в дошкольном образовании. И они решаемы с помощью финансирования. У воспитателей низкие зарплаты, качество еды оставляет желать лучшего, на картон и краски постоянно нужны деньги. Вообще нет внятной системы родительской помощи. У нас многие родители не сдают деньги только потому, что не понимают, куда они идут. С кружками и секциями детскими тоже проблемы: в центре Барнаула их пруд пруди, а в спальных районах не сыщешь.
Марина Осецкая,
бухгалтер:
— Надо что-то делать со строительной отраслью. А то "крышевание" одних строителей и гнобление других стало совсем очевидным. Одним у нас не дают разрешение на строительство дома из-за того, что недостаточно машиномест на парковке, а другие вообще без парковок строят.
Евгений Недоростков,
предприниматель:
— Говорить о том, что власть может смениться, чрезвычайно глупо. Поменяется только главное лицо этой власти. Фантик от конфеты. Сам принцип управления останется прежними, а именно преклонение перед начальством в Кремле с имитацией активных действий в регионе. И так не только в Алтайском крае. Если бы действительно от смены конкретного человека что-то зависело, то я бы ждал, чтобы новый руководитель региона продолжил привлекать на различные проекты федеральные деньги, поменьше бы закручивал гайки в бизнесе, создал бы хороший инвестиционный климат и доказал бы, что он не просто фантик.
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