Опрос. Чего вы ждете от смены власти в Алтайском крае?

— Говорить о том, что власть может смениться, чрезвычайно глупо. Поменяется только главное лицо этой власти. Фантик от конфеты. Сам принцип управления останется прежними, а именно преклонение перед начальством в Кремле с имитацией активных действий в регионе. И так не только в Алтайском крае. Если бы действительно от смены конкретного человека что-то зависело, то я бы ждал, чтобы новый руководитель региона продолжил привлекать на различные проекты федеральные деньги, поменьше бы закручивал гайки в бизнесе, создал бы хороший инвестиционный климат и доказал бы, что он не просто фантик.