Сенатор от Алтайского края покинет Совфед в пользу бывшего губернатора региона Карлина

После региональных выборов 9 сентября в Совете Федерации могут смениться 42 сенатора. Свои кресла точно покинут 17 сенаторов, еще семеро сохранят свои места, решения по остальным пока нет, сообщили РБК источники в верхней палате.
Из Совета Федерации уйдут Вячеслав Штыров — представитель от Якутии, Владимир Бочков — от Ивановской области и Михаил Щетинин — от Алтайского края. Их места займут бывшие губернаторы регионов: Егор Борисов, Павел Коньков и Александр Карлин, пишет РБК.
По данным издания, Совет Федерации покинут представитель Бурятии Александр Варфоломеев, Кемеровской области Александр Лаврик и Сергей Шатиров, Иркутской — Виталий Шуба, Смоленской — Людмила Козлова, Ингушетии — Мухарбек Дидигов, Приморского края — Светлана Горячева, Хабаровского края — Александр Шишкин, Владимирской области — Антон Беляков.
Покинут свои кресла также представитель Магаданской области Анатолий Широков, Подмосковья Юрий Липатов, Орловской области Владимир Круглый.
Не останутся в Совфеде и 93-летний сенатор от Москвы, бывший советский партийный начальник Владимир Долгих и представитель Ярославской области Анатолий Лисицын, бывший глава этого региона.
Ротация в рядах сенаторов вызвана сменой глав регионов, отставкой возрастных представителей и отсевом тех, кто не смог вписаться в работу палаты и не имеет сильных связей в регионе, сообщили эксперты, пишет polit.ru.
По данным источника, осенью сенаторами могут стать как минимум трое высокопоставленных военных в связи с отменой "ценза оседлости" (кандидат должен был прожить в регионе пять лет перед тем, как стать кандидатом в сенаторы, либо 20 лет в совокупности).
Члены Совфеда назначаются на тот же срок, что и заксобрания и главы регионов, которые их выдвинули.
9 сентября пройдут прямые выборы губернаторов в 22 регионах. В Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Ингушетии и Дагестане глав регионов изберут местные парламенты. Также в 16 регионах пройдут выборы в законодательные собрания.
28 мая губернатор Алтайского края Александр Карлин написал заявление о своей отставке. 66-летний Карлин возглавлял регион почти 13 лет — с августа 2005 года. 30 мая президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Алтайского края 47-летнего Виктора Томенко вместо уволившегося по собственному желанию Александра Карлина.
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