Опрос: на президентские выборы собрались идти менее 60 процентов россиян

34% опрошенных заявили, что, скорее всего, будут голосовать, и 24% — что совершенно точно проголосуют. 20% респондентов не определились, пойдут на выборы или нет.

Явку на выборах прогнозировать трудно, но, судя по последнему опросу, в 2018 году она будет меньше, чем на выборах президента в 2012 году, заявил агентству социолог Левада-центра Денис Волков. На выборах в марте 2012 года явка составила 65,34%, при этом по опросам Левада-центр прогнозировал тогда явку 69%.

Социологи замерили и электоральные рейтинги потенциальных кандидатов в президенты (респонденты сами называли фамилии политиков, за которых готовы отдать голос). За действующего президента Владимира Путина готовы проголосовать 67% россиян, решивших принять участие в предстоящих выборах президента, или 53% от всех опрошенных.

Социолог Левада-центра Волков прогнозирует, что ближе к выборам возможно изменение настроений населения. По его мнению, на рейтинге Путина это вряд ли скажется, но поддержка остальных кандидатов должна возрасти.

Большинство россиян (45%), собирающихся пойти на выборы, считают это своим гражданским долгом. Еще по 24% хотят поддержать своего кандидата либо же опасаются, что их бюллетень используют другие. 13% хотят повлиять на исход выборов, 10% считают, что их голос поможет изменить дела в стране к лучшему.

Отказавшиеся голосовать объясняют свой выбор тем, что их участие ничего не изменит (33%) и отсутствием интереса к политике (24%). Еще 22% не верят, что выборы будут честными, 17% не видят среди кандидатов достойных политиков. "Просто не хочется" — так объясняют свою неявку 10% респондентов. "Люди идут на выборы, потому что это их гражданский долг, и голосуют за Путина, даже если не обожают его, потому что больше при таких оппонентах не за кого", — считает политолог Миронов, пишет znak.com.

Ранее социологи выяснили, за кого из оппозиционеров Путина будут голосовать россияне на выборах: если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то четверть россиян проголосовали бы не за Путина. Об этом говорят итоги опроса исследовательского центра "Ромир", пишет РБК.