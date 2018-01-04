Опубликован список знаменитостей, которые могут умереть в 2018 году

С 1987 года портал публикует список тех, у кого есть шанс умереть в течение текущего года. Согласно правилам, человек должен быть достаточно знаменит, чтобы его смерть не осталась незамеченной прессой. Кроме того, ежегодно из предыдущего списка могут повторяться только 25 имен (всего их 50).

По мнению The DeathList, в список тех, кто может умереть в 2018 году, также входит муж королевы Елизаветы II принц Филипп, экс-президент США Джордж Буш — старший, певец Шарль Азнавур, ученый Стивен Хоккинг, модельер Пьер Карден, бывший папа римский Бенедикт XVI. Большинству кандидатов на уход в мир иной более 90 лет.