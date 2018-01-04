Опубликован список знаменитостей, которые могут умереть в 2018 году

Сайт The DeathList, предсказавший смерть нескольких известных людей в 2017 году (в том числе основателя издания Playboy Хью Хефнера), назвал имена тех, кто может умереть в 2018-м. В числе потенциальных кандидатов на переход в мир иной оказались актер Кирк Дуглас, сенатор США Джон Маккейн, у которого нашли рак мозга, и 39-й президент Америки Джимми Картер.
С 1987 года портал публикует список тех, у кого есть шанс умереть в течение текущего года. Согласно правилам, человек должен быть достаточно знаменит, чтобы его смерть не осталась незамеченной прессой. Кроме того, ежегодно из предыдущего списка могут повторяться только 25 имен (всего их 50).
По мнению The DeathList, в список тех, кто может умереть в 2018 году, также входит муж королевы Елизаветы II принц Филипп, экс-президент США Джордж Буш — старший, певец Шарль Азнавур, ученый Стивен Хоккинг, модельер Пьер Карден, бывший папа римский Бенедикт XVI. Большинству кандидатов на уход в мир иной более 90 лет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.