Умер составитель "Грамматического словаря русского языка" Андрей Зализняк

Прощание с Андреем Зализняком должно состояться в Российской академии наук (РАН), сообщил декан исторического факультета МГУ Иван Тучков. Дата церемонии пока неизвестна, пишут РИА Новости.

Одной из основных вех деятельности академика РАН считается изучение "Слова о полку Игореве" — Зализняк сумел доказать подлинность произведения.