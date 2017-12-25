Умер составитель "Грамматического словаря русского языка" Андрей Зализняк

Выдающийся советский и российский лингвист, автор "Грамматического словаря русского языка" Андрей Зализняк скончался на 83-м году жизни. Он широко известен как ученый-филолог и исследователь новгородских берестяных грамот.
Прощание с Андреем Зализняком должно состояться в Российской академии наук (РАН), сообщил декан исторического факультета МГУ Иван Тучков. Дата церемонии пока неизвестна, пишут РИА Новости.
Одной из основных вех деятельности академика РАН считается изучение "Слова о полку Игореве" — Зализняк сумел доказать подлинность произведения.
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