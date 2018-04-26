Опубликовано видео испытаний американской межконтинентальной ракеты "Ополченец"

ВВС США провели испытания баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III, сообщает Indepthnews.
Запуск произошел с военной базы Ванденберг (Калифорния) утром 25 апреля. Отмечается, что ракету запустили без предупреждения гражданских лиц, которые живут неподалеку от военного объекта.
Ракета не была оснащена боевой частью. Испытания прошли успешно, головная часть Minuteman III поразила намеченную цель, пишет Газета.Ru.
Последний раз подобные испытания проводились в августе прошлого года.
Ракета Minuteman III (в переводе с английского — "ополченец") была разработала Boeing и принята на вооружение в 1970 г. Максимальная дальность стрельбы составляет 15 000 км. Длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Ракета может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3-0,6 Мт, пишут "Ведомости".
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