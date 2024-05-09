Оставшиеся в России родственники Пугачевой жалуются на долги

Алла Пугачева подарила своему племяннику квартиру, однако их общие родственники лишили его недвижимости, сообщает «Комсомольская правда».

Примадонна покинула страну, но за ней последовали не все ее родственники. В России у Пугачевой остался ее племянник с женой и дочерью.

Пугачева покинула Россию еще в 2022 году, как и семья ее дочери Кристины Орбакайте.

Владислав остался в стране, эмигрировать он отказался. Также он принес родным немало хлопот, потому что рано пристрастился к наркотикам. Его знаменитая тетя помогала ему справиться с зависимостью.

В 29 лет Пугачев остался инвалидом и развелся с женой. В настоящее время ему 38 лет.

Стало известно, что новая избранница Пугачева погрязла в долгах. Они были у нее еще до брака. В 2021 году ее счета были заблокированы, она начала брать микрозаймы. Долги на сегодня, по сведениям источника, составляют более 1 млн рублей.

Также новоиспеченную семью выселили из квартиры, которую Пугачева подарила племяннику. В том же 2021 году по дому пошли трещины, и жильцов расселили в новые дома.

Несмотря на большие долги, Гузель Пугачева уверяет, что у них все «хорошо и спокойно». Они с мужем воспитывают дочь Аллу.

Ранее сообщалось, что Киркоров признался, что Пугачева почти половину брака изменяла ему.

Самое важное - в нашем Telegram-канале