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От полной антисанитарии до экспорта в Глазго. Как о сливочном масле из Алтайского края узнали во всем мире

127 лет назад в Алтайском крае появился первый маслодельный завод. Altapress.ru рассказывает, как местное сливочное масло, несмотря на кустарные условия производства, стало известным даже за рубежом.

Молочная промышленность региона.
Молочная промышленность региона.
корреспондент газеты "Алтайская правда" Николай Калинин, 1949 год.
  • Первый маслодельный завод на Алтае основал купец Сарров в селе Чистюнька Топчихинского района в 1896 году.
  • На первых алтайских маслозаводах были установлены сепараторы де Лаваля, а обслуживали их приглашенные из Эстонии мастера. Изначально они изготавливали масло “голштинское” и “парижское”.
Молочная промышленность региона.
Молочная промышленность региона.
корреспондент газеты "Алтайская правда" Николай Калинин, 1949 год.
  • В 1901 году в крае уже было 264 маслозавода, в 1912 году — 1323. На 99% из них производство было кустарным, без паровых и водяных двигателей. На предприятиях обычно работали по два-четыре человека — хозяин и члены его семьи.
  • Многие заводы работали без ветеринарной службы, что приводило к массовому распространению инфекций. На некоторых из них к тому же была антисанитария, а часть продукции гибла при перевозке из-за отсутствия холодильников. Но так было не везде, и многие предприятия края выпускали действительно качественную и безопасную продукцию.
  • Взлет сибирского маслоделия начался с открытия в 1890-х Сибирской железной дороги. Тогда об алтайском масле узнали в Лондоне, Глазго, Гамбурге и Копенгагене.
Молочная промышленность региона.
Молочная промышленность региона.
корреспондент газеты "Алтайская правда" Николай Калинин, 1949 год.
  • Сами жители Алтайского края считали лучшими сортами масла барнаульское, курганское и ишимское. В них было до 85,6 % жира, 1,7% соли и 11,6 % — воды.
  • Паровозы, транспортирующие масло, отличались особой конструкцией. Их внешняя стенка была деревянной, внутренняя — металлической. Специальная изоляция не пропускала тепло. В вагонах по углам размещали ведра со льдом для охлаждения, и чугунные печи — для отопления.
Молочная промышленность региона.
Молочная промышленность региона.
корреспондент газеты "Алтайская правда" Николай Калинин.
  • После Великой Отечественной войны Алтайский край стал крупнейшим в стране поставщиком сливочного масла. В 1970-х и 1980-х его производство достигло 1,5 млн пудов.
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