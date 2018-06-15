Откуда на барнаульских улицах появились рекламные щиты с "Героями с нашего двора"

Участники проекта "Герои с нашего двора" с руководителем проекта на Алтае Анной Серовой. Фото: НКО "CX News". Участники проекта "Герои с нашего двора". Фото: НКО "CX News". Участники проекта "Герои с нашего двора". Фото: НКО "CX News".

"Герои с нашего двора" — это проект, посвященный юным жителям края, которые добились высоких результатов в своем виде спорта. Он реализуется на базе федерального проекта "Детский спорт".

Участники проекта "Герои с нашего двора" с руководителем проекта на Алтае Анной Серовой. Фото: НКО "CX News". Участники проекта "Герои с нашего двора". Фото: НКО "CX News". Участники проекта "Герои с нашего двора". Фото: НКО "CX News".

Первые "Герои" появились в Новосибирской области. В Алтайском крае идею проекта поддержали в некоммерческой организации "CX News". Организаторы обратились к руководителям спортивных федераций края с просьбой рассказать о выдающихся спортсменах. Среди героев — более 100 человек: чемпионы мира, Европы и России по разным видам спорта в личных и командных зачетах.

Анна Серова,

руководитель НКО "CX News":