Откуда на барнаульских улицах появились рекламные щиты с "Героями с нашего двора"

На улицах Барнаула стали появляться билборды с фотографиями детей в спортивной форме, с медалями, кубками и надписью "Герои с нашего двора". Altapress.ru выяснил, что это за проект и почему изображения именно этих подростков появились на городских улицах.
"Герои с нашего двора" — это проект, посвященный юным жителям края, которые добились высоких результатов в своем виде спорта. Он реализуется на базе федерального проекта "Детский спорт".
Первые "Герои" появились в Новосибирской области. В Алтайском крае идею проекта поддержали в некоммерческой организации "CX News". Организаторы обратились к руководителям спортивных федераций края с просьбой рассказать о выдающихся спортсменах. Среди героев — более 100 человек: чемпионы мира, Европы и России по разным видам спорта в личных и командных зачетах.
Анна Серова,
руководитель НКО "CX News":
— Благодаря опыту новосибирских коллег и поддержке местного бизнес-сообщества, проект стал реальным для нашего региона. Мы организовали три полноценные фотосессии для ребят, подготовили баннеры. Но это только начало, летом мы планируем провести дополнительные съемки и увеличить количество билбордов по всему городу, чтобы как можно больше людей видели юных спортсменов и гордились земляками.
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