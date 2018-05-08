Намайданил. Оппозиционера Пашиняна избрали премьер-министром Армении

8 мая депутаты парламента Армении избрали оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. За него проголосовали 59 депутатов, сообщает ТАСС. Для избрания необходимо было получить 53 голоса.
Пашинян являлся единственным кандидатом на должность премьера. Заседание парламента длилось менее двух часов. Кандидатуру премьера поддержали блок "Царукян", фракция самого Пашиняна "Елк", "Дашнакцутюн" и ряд членов Республиканской партии Армении.
Ранее глава фракции "республиканцев" Ваграм Багдасарян заявлял, что решение о голосовании за Пашиняна было принято централизованно ради стабилизации ситуации в стране и не означает его поддержки.
В центре Еревана участники митинга встретили Пашиняна аплодисментами.
Напомним, прежний лидер государства Серж Саргсян подал в отставку 23 апреля после 10-дневных массовых демонстраций. До этого он руководил страной 10 лет.
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