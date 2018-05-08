Намайданил. Оппозиционера Пашиняна избрали премьер-министром Армении

Пашинян являлся единственным кандидатом на должность премьера. Заседание парламента длилось менее двух часов. Кандидатуру премьера поддержали блок "Царукян", фракция самого Пашиняна "Елк", "Дашнакцутюн" и ряд членов Республиканской партии Армении.

Ранее глава фракции "республиканцев" Ваграм Багдасарян заявлял, что решение о голосовании за Пашиняна было принято централизованно ради стабилизации ситуации в стране и не означает его поддержки.

В центре Еревана участники митинга встретили Пашиняна аплодисментами.

Напомним, прежний лидер государства Серж Саргсян подал в отставку 23 апреля после 10-дневных массовых демонстраций. До этого он руководил страной 10 лет.