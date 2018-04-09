Пасхальная неделя 2018: что нужно делать в дни Светлой седмицы

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Жизнь

Пасхальная неделя (Светлая седмица) в 2018 году у православных христиан идет с 9 по 15 апреля. Семь дней после Пасхи считаются праздничными. В это время не действуют многие церковные правила и ограничения. Altapress.ru разобрался, как правильно провести Пасхальную неделю.

Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха.
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
1 Какие церковные традиции связаны со Светлой седмицей?

  • Каждый может подняться на церковную колокольню в любом храме и попробовать себя в качестве звонаря.

  • На протяжении Пасхальной недели во время службы врата алтаря никогда не закрывают.

  • После утренней службы каждый день Светлой седмицы совершается крестный ход вокруг храма.

  • В течение 40 дней после Пасхи можно приветствовать друг друга словами "Христос воскрес!"

  • Земные поклоны не делают до дня Святой Троицы, то есть до 27 мая.

  • На Пасхальной неделе не читают заупокойные молитвы и не проводят обряды венчания.

Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха.
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха.
2 Надо ли поститься на Пасхальной неделе?

В дни Светлой седмицы пост отменяется.

3 Что такое "часы Светлой седмицы"?

Неделю после Пасхи верующие вместо традиционных утренних и вечерних молитв поют особые Пасхальные часы. Ими же заменяются и обычные молитвы перед богослужением в храме.

Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха.
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха.
4 Что такое Фомина неделя?

Фомина неделя — первое воскресенье после Пасхи. Такое название произошло из-за апостола Фомы. Он не присутствовал, когда воскресший Христос явился ученикам. Фома заявил, что не поверит, пока не увидит Иисуса Христа своими глазами и не потрогает его раны. Учитель явился ему, и только тогда апостол поверил.

5 Что такое Антипасха?

Это еще одно название первого воскресенья после Пасхи. Оно примерно переводится как "подобная Пасхе", то есть этот день нужно отмечать так же, как и главный праздник.

Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха.
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха.
6 Что такое Красная горка?

Третье название Фоминой недели — Красная горка. Предположительно, оно связано с тем, что первая неделя после Пасхи носила в основном духовный характер, а народные гуляния начинались на вторую неделю, и происходили в основном на возвышенностях. Красная же означает "красивая".

7 Какого числа Красная горка в 2018 году?

Праздник Красная горка в 2018 году отмечается в воскресенье, 15 апреля.

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