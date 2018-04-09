Пасхальная неделя 2018: что нужно делать в дни Светлой седмицы

4 Что такое Фомина неделя?

Фомина неделя — первое воскресенье после Пасхи. Такое название произошло из-за апостола Фомы. Он не присутствовал, когда воскресший Христос явился ученикам. Фома заявил, что не поверит, пока не увидит Иисуса Христа своими глазами и не потрогает его раны. Учитель явился ему, и только тогда апостол поверил.