Пасхальная неделя 2018: что нужно делать в дни Светлой седмицы

Пасхальная неделя (Светлая седмица) в 2018 году у православных христиан идет с 9 по 15 апреля. Семь дней после Пасхи считаются праздничными. В это время не действуют многие церковные правила и ограничения. Altapress.ru разобрался, как правильно провести Пасхальную неделю.
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Каждый может подняться на церковную колокольню в любом храме и попробовать себя в качестве звонаря.
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На протяжении Пасхальной недели во время службы врата алтаря никогда не закрывают.
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После утренней службы каждый день Светлой седмицы совершается крестный ход вокруг храма.
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В течение 40 дней после Пасхи можно приветствовать друг друга словами "Христос воскрес!"
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Земные поклоны не делают до дня Святой Троицы, то есть до 27 мая.
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На Пасхальной неделе не читают заупокойные молитвы и не проводят обряды венчания.
В дни Светлой седмицы пост отменяется.
Неделю после Пасхи верующие вместо традиционных утренних и вечерних молитв поют особые Пасхальные часы. Ими же заменяются и обычные молитвы перед богослужением в храме.
Фомина неделя — первое воскресенье после Пасхи. Такое название произошло из-за апостола Фомы. Он не присутствовал, когда воскресший Христос явился ученикам. Фома заявил, что не поверит, пока не увидит Иисуса Христа своими глазами и не потрогает его раны. Учитель явился ему, и только тогда апостол поверил.
Это еще одно название первого воскресенья после Пасхи. Оно примерно переводится как "подобная Пасхе", то есть этот день нужно отмечать так же, как и главный праздник.
Третье название Фоминой недели — Красная горка. Предположительно, оно связано с тем, что первая неделя после Пасхи носила в основном духовный характер, а народные гуляния начинались на вторую неделю, и происходили в основном на возвышенностях. Красная же означает "красивая".
Праздник Красная горка в 2018 году отмечается в воскресенье, 15 апреля.
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