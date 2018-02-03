Пентагон поблагодарил Киев за смелость перед лицом "российской агрессии"

Глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил признательность министру обороны Украины Степану Полтораку за смелость Киева перед лицом "российской агрессии". Об говорится в заявлении Министерства обороны США.
В заявлении подчеркивается: Мэттис "выразил надежду, что администрация президента и Верховная рада — парламент Украины — предпримут быстрые действия и проведут законопроект, который обеспечит прочную законодательную основу для реализации реформ в обороне в поддержку безопасной и демократической Украины".
В Минобороны США рассказали, что страны также договорились укрепить долгосрочное партнерство, "основанное на взаимных интересах безопасности и разделяемых обеими странами принципах".
Ранее сообщалось, что Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, в которой Россия указывается как "оккупирующая держава". Кроме того, в документе, который готовили три комитета Генассамблеи, говорится о якобы имеющих место быть нарушений прав человека и якобы "незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления" на полуострове Крым.
Текст резолюции предложила Украина, а над созданием работали авторы из 30 стран.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.