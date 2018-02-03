Пентагон поблагодарил Киев за смелость перед лицом "российской агрессии"

В заявлении подчеркивается: Мэттис "выразил надежду, что администрация президента и Верховная рада — парламент Украины — предпримут быстрые действия и проведут законопроект, который обеспечит прочную законодательную основу для реализации реформ в обороне в поддержку безопасной и демократической Украины".

В Минобороны США рассказали, что страны также договорились укрепить долгосрочное партнерство, "основанное на взаимных интересах безопасности и разделяемых обеими странами принципах".

Ранее сообщалось, что Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, в которой Россия указывается как "оккупирующая держава". Кроме того, в документе, который готовили три комитета Генассамблеи, говорится о якобы имеющих место быть нарушений прав человека и якобы "незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления" на полуострове Крым.

Текст резолюции предложила Украина, а над созданием работали авторы из 30 стран.