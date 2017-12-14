Песков не видит конкурентов Путину на президентских выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что среди кандидатов на пост президента страны есть достойные люди, но конкурентов Путину при этом нет. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24", пишет РБК.
"Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путину, даже близко", — сказал Песков.
Он не смог рассказать, кто возглавит предвыборный штаб Путина. "Пока, собственно, Путин еще не стал кандидатом, но как будущий кандидат он еще и не сообщал о своем решении, кто возглавит", — отметил пресс-секретарь главы государства.
Комментируя будущую избирательную кампанию он также предположил, что по мере приближения к выборам растет давление на российский бизнес. "Во многом, наверное, это говорит о том, что такие разговоры ходят в коридорах за океаном, в некоторых западных столицах, какие-то первые проявления возможного дискомфорта и, наверное, несправедливой конкуренции в отношении нашего бизнеса заметны уже сейчас", — добавил Песков.
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