Песков призвал иронично относиться к слухам о президентских выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать возможное участие премьер-министра Дмитрия Медведева в президентских выборах, передает ТАСС.
На вопрос журналистов, обсуждают ли Владимир Путин и Дмитрий Медведев возможность выдвижения премьера, Песков сказал: "Наверное, нужно спрашивать у Дмитрия Анатольевича Медведева. Собственно, вчера у Дмитрия Анатольевича спрашивали, задавали вопрос, он ответил на него".
Медведева накануне спросили, собирается ли он идти на выборы "в этом году", на что он ответил: "Нет, в этом году выборов нет". Вопрос про выборы 2018 года премьер проигнорировал.
Также Песков призвал, "читая Telegram-каналы, сохранять разум, мудрость и иронию", сообщает РБК.
Речь идет о сообщении Telegram-канала "Незыгарь", где автор заявил, что источники из аппарата фракции "Единой России" поделились с ним новостью о том, что Путин во время выступления на съезде ЕР 23 декабря предложит Медведева кандидатом в президенты. А затем в послании Федеральному собранию, которое пройдет в январе-феврале, предложит провести конституционную реформу госуправления, пишет polit.ru.
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