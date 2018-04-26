Питерский депутат предложил пускать россиян в интернет на три часа в день

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин предложил коллегам из Госдумы рассмотреть его проект федерального закона "О защите граждан от негативного воздействия сетевых сообществ в интернете, причиняющих вред здоровью и развитию человека".
"В настоящее время назрела необходимость защиты граждан от угрозы неадекватного восприятия действительности из-за перехода от реального общения к общению в социальных сетях и иных сетевых сообществах в сети Интернет", — объяснил свою позицию депутат в соцсетях.
По его мнению, соцсети в последнее время используют в противоправных целях. Кроме того, Анохин считает, что виртуальное общение разрушительно действует на психику несовершеннолетних, пишет ura.ru.
Поэтому депутат предлагает разрешить доступ в соцсетях лишь на три часа в день и только совершеннолетним, сообщает "Федеральное агентство новостей". Чтобы подростки не могли попасть в cеть, Анохин предлагает авторизацию через сайт госуслуг, уточняет "Русская планета". Таким образом в соцсетях будут общаться лишь граждане старше 18 лет, которые не смогут оставаться анонимными, уверен депутат.
Также Анохин предлагает запретить доступ в соцсети из образовательных, медицинских и иных организаций.
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