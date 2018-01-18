Плакать, ругаться и пить алкоголь: что можно и нельзя делать на Крещение Господне

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Жизнь

Крещение Господне отмечают 19 января. С этим церковным праздником связывают множество традиций и обычаев. Один из самых ярких — купание в проруби на морозе. Считается в этот день люди могут водой смыть свои грехи. Однако в Крещение существует несколько запретов, которые стоит соблюдать, чтобы все прошло правильно.

Крещение в Барнауле.
Крещение в Барнауле. Фото: instagram.com/2gorte.
01 Когда наступает Крещение?

Крещение ежегодно отмечают 19 января. В этот день завершаются Рождественские Святки. В 2018 году этот религиозный праздник приходится на пятницу.

02 Какие традиции связаны с Крещением Господнем? 

Вечером 18 января в храмах начинается праздничное богослужение, которое заканчивается освящением воды. Перед началом службы верующие должны исповедоваться и причаститься. 

Одна из самых главных традиций этого праздника — купание в проруби. Верующие утверждают, что вода в этот день приобретает особую силу — в ней можно излечиться от хвори и смыть грехи.

Этот обряд омовения проводят на реке, где заранее вырезается прорубь в виде креста. Купаться желательно в длинных сорочках. Считается, что омыться в водоеме нужно три раза с головой. Только так можно смыть с себя все грехи и болезни. В Барнауле для купания отведены специальные места, которые сотрудники МЧС проверили на безопасность.

03 Почему на Крещению принято набирать воду? Когда это нужно делать?

Считается, что крещенская вода обладает целебными свойствами, помогает уберечься от порчи и сглаза, неудач и дурных событий в жизни. Пить речную воду нельзя. Несмотря на то, что она соответствует санитарным нормам, в ней все равно находится слишком много микроорганизмов, которые могут привести к различным заболеваниям. На Крещение Господне можно окропить святой водой дом. Согласно, народной примете, это также поможет защитить всех домочадцев.

04 Что нельзя делать на Крещение Господне?
  • На Крещение нельзя пить спиртное, особенно перед окунанием в прорубь.
  • Нельзя погружаться в воду без исповеди и причастия. 
  • Запрещается выносить или выкидывать крупные вещи из дома и заниматься уборкой или тяжелым физическим трудом. 
  • Нельзя ругаться и сквернословить. Святая вода может утратить целебные свойства, если, набирая ее, вы ругаетесь или думаете о дурном. 
  • В Крещение нельзя плакать. Считается, что кто будет лить слезы в этот день — будет плакать до следующего праздника.
  • В этот праздник нельзя стирать, так как можно осквернить воду, а также гадать, иначе можно "перегадать" судьбу в худшую сторону.
05 Что можно готовить в Крещение?

Перед Крещением принято готовить праздничную кутью из риса или пшеницы. В Крещение все члены семьи садятся за праздничный стол, на котором обязательно должны были быть кутья, вареники, блины, сдоба, блюда из рыбы, каши.

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