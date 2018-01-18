Плакать, ругаться и пить алкоголь: что можно и нельзя делать на Крещение Господне

Крещение Господне отмечают 19 января. С этим церковным праздником связывают множество традиций и обычаев. Один из самых ярких — купание в проруби на морозе. Считается в этот день люди могут водой смыть свои грехи. Однако в Крещение существует несколько запретов, которые стоит соблюдать, чтобы все прошло правильно.
Крещение ежегодно отмечают 19 января. В этот день завершаются Рождественские Святки. В 2018 году этот религиозный праздник приходится на пятницу.
Вечером 18 января в храмах начинается праздничное богослужение, которое заканчивается освящением воды. Перед началом службы верующие должны исповедоваться и причаститься.
Одна из самых главных традиций этого праздника — купание в проруби. Верующие утверждают, что вода в этот день приобретает особую силу — в ней можно излечиться от хвори и смыть грехи.
Этот обряд омовения проводят на реке, где заранее вырезается прорубь в виде креста. Купаться желательно в длинных сорочках. Считается, что омыться в водоеме нужно три раза с головой. Только так можно смыть с себя все грехи и болезни. В Барнауле для купания отведены специальные места, которые сотрудники МЧС проверили на безопасность.
Считается, что крещенская вода обладает целебными свойствами, помогает уберечься от порчи и сглаза, неудач и дурных событий в жизни. Пить речную воду нельзя. Несмотря на то, что она соответствует санитарным нормам, в ней все равно находится слишком много микроорганизмов, которые могут привести к различным заболеваниям. На Крещение Господне можно окропить святой водой дом. Согласно, народной примете, это также поможет защитить всех домочадцев.
- На Крещение нельзя пить спиртное, особенно перед окунанием в прорубь.
- Нельзя погружаться в воду без исповеди и причастия.
- Запрещается выносить или выкидывать крупные вещи из дома и заниматься уборкой или тяжелым физическим трудом.
- Нельзя ругаться и сквернословить. Святая вода может утратить целебные свойства, если, набирая ее, вы ругаетесь или думаете о дурном.
- В Крещение нельзя плакать. Считается, что кто будет лить слезы в этот день — будет плакать до следующего праздника.
- В этот праздник нельзя стирать, так как можно осквернить воду, а также гадать, иначе можно "перегадать" судьбу в худшую сторону.
Перед Крещением принято готовить праздничную кутью из риса или пшеницы. В Крещение все члены семьи садятся за праздничный стол, на котором обязательно должны были быть кутья, вареники, блины, сдоба, блюда из рыбы, каши.
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