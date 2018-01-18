Плакать, ругаться и пить алкоголь: что можно и нельзя делать на Крещение Господне

02 Какие традиции связаны с Крещением Господнем?

Вечером 18 января в храмах начинается праздничное богослужение, которое заканчивается освящением воды. Перед началом службы верующие должны исповедоваться и причаститься.

Одна из самых главных традиций этого праздника — купание в проруби. Верующие утверждают, что вода в этот день приобретает особую силу — в ней можно излечиться от хвори и смыть грехи.

Этот обряд омовения проводят на реке, где заранее вырезается прорубь в виде креста. Купаться желательно в длинных сорочках. Считается, что омыться в водоеме нужно три раза с головой. Только так можно смыть с себя все грехи и болезни. В Барнауле для купания отведены специальные места, которые сотрудники МЧС проверили на безопасность.