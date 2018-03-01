По линейке и без деревьев: власти показали, как благоустроят Демидовскую площадь

Барнаульские власти могут благоустроить Демидовскую площадь в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018 — 2022 годы. Здания оставят без изменений, а вот деревья вырубят. Об этом на встрече с журналистами 28 февраля рассказал Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному строительству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.
В рамках благоустройства планируют демонтировать покрытие аллеи и тротуаров. Также установят новые фонари, скамейки, урны и ограждения по периметру сквера.
По словам Антона Шеломенцева, площади планируют вернуть ее первоначальный исторический облик. Раньше на территории не было деревьев и здания хорошо просматривались. Сейчас многие деревья не только загораживают памятники архитектуры, но и представляют опасность, поэтому их вырубят и посадят зеленые насаждения, кустарники. Также на площади планируют разбить сеть аллей и дорожек, газон и различные цветники.
Напомним, Демидовская площадь — один из проектов, за который барнаульцам предлагают проголосовать 18 марта. Из 10 проектов жителям города нужно выбрать шесть территорий, которые войдут в муниципальную программу по благоустройству города, на которую выделили 216 млн рублей.
Власти высоко оценивают шансы благоустройства Демидовской площади, потому что в прошлом голосовании она вошла в тройку лидеров.
Altapress.ru писал, что уже опубликован проект пешеходной зоны на Обском бульваре, Сквера Химиков и сквера Адмирала Кузнецова.
Справка
На проект "Формирование комфортной городской среды" в 2018 году выделили 216 млн рублей. Средства направят на благоустройство дворовых и общественных территорий в пропорции 50 на 50. Таким образом, отремонтируют более 60 дворов, а также территории общественного пользования.
В 2017 году в рамках проекта в 14 муниципалитетах Алтайского края было благоустроено порядка 300 дворовых и 15 общественных территорий и 11 парков. Программа будет действовать до 2022 года.
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