По линейке и без деревьев: власти показали, как благоустроят Демидовскую площадь

Демидовская площадь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Демидовская площадь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Демидовская площадь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Демидовская площадь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Демидовская площадь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Демидовская площадь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Демидовская площадь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Демидовская площадь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Демидовская площадь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Демидовская площадь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Демидовская площадь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Демидовская площадь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Демидовская площадь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Демидовская площадь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Демидовская площадь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Демидовская площадь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Демидовская площадь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Демидовская площадь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Демидовская площадь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Демидовская площадь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Демидовская площадь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Демидовская площадь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Демидовская площадь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Демидовская площадь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

В рамках благоустройства планируют демонтировать покрытие аллеи и тротуаров. Также установят новые фонари, скамейки, урны и ограждения по периметру сквера.

По словам Антона Шеломенцева, площади планируют вернуть ее первоначальный исторический облик. Раньше на территории не было деревьев и здания хорошо просматривались. Сейчас многие деревья не только загораживают памятники архитектуры, но и представляют опасность, поэтому их вырубят и посадят зеленые насаждения, кустарники. Также на площади планируют разбить сеть аллей и дорожек, газон и различные цветники.

Напомним, Демидовская площадь — один из проектов, за который барнаульцам предлагают проголосовать 18 марта. Из 10 проектов жителям города нужно выбрать шесть территорий, которые войдут в муниципальную программу по благоустройству города, на которую выделили 216 млн рублей.

Власти высоко оценивают шансы благоустройства Демидовской площади, потому что в прошлом голосовании она вошла в тройку лидеров.

Altapress.ru писал, что уже опубликован проект пешеходной зоны на Обском бульваре, Сквера Химиков и сквера Адмирала Кузнецова.

Справка

На проект "Формирование комфортной городской среды" в 2018 году выделили 216 млн рублей. Средства направят на благоустройство дворовых и общественных территорий в пропорции 50 на 50. Таким образом, отремонтируют более 60 дворов, а также территории общественного пользования.

В 2017 году в рамках проекта в 14 муниципалитетах Алтайского края было благоустроено порядка 300 дворовых и 15 общественных территорий и 11 парков. Программа будет действовать до 2022 года.