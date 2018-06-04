Почему дорогая мебель лучше дешевой или Скупой платит дважды

При выборе мебели лучше всего руководствоваться знаменитым высказыванием: "Мы не так богаты, чтобы тратить деньги на дешевые вещи". Ведь понятие "дорогая мебель" чаще всего подразумевает и отличное качество. Качественная вещь прослужит значительно дольше ширпотреба, оправдав тем самым свою высокую стоимость.

Вот несколько основных отличий дорогой мебели от дешевой:

Качественные материалы.

Уровень качества материалов в дорогих образцах значительно превосходит более дешевые аналоги, так как они закупаются только у проверенных, надежных поставщиков. Например, для корпусной мебели используется натуральная высококачественная древесина вместо дешевых ДСП, а для мягкой мебели применяется натуральная кожа, замша, флок или льняная ткань отличной выделки вместо синтетики.

Один из важнейших элементов мебели Raumplus — алюминиевые профили. Они обладают высокой прочностью, пластичностью и высокой коррозийной стойкостью. Профили Raumplus выдерживают значительную нагрузку, в том числе ударную. Кроме того, они покрыты специальным составом, который защищает их от мелких механических повреждений и царапин.

Надежные детали и фурнитура.

Работа всех механизмов в дорогой мебели идеально отлажена и не вызывает нареканий. Системы раскладывания, закрывания-открывания, колёсики для передвижения мебели, ручки, замки и другие важные для потребителя мелочи в мебели премиум-класса работают исправно долгие годы. А вот тем, что дешевый диван перестал складываться после года использования, никого не удивишь.

Вся мебель Raumplus абсолютно бесшумна за счет качественной фурнитуры.

Продуманный дизайн и эргономика. Еще одно существенное отличие дорогостоящей мебели от дешевой — уникальный внешний вид и правильно использованные материалы. На всех элитных мебельных фабриках работает команда специалистов в области дизайна, которые постоянно разрабатывают новые эскизы для выпуска образцов, продумывая каждую деталь не только с точки зрения внешней привлекательности, но и с точки зрения функциональности.

Производители же дешевой мебели чаще всего заимствуют дизайн, разработанный известным брендом, внося какие-либо несущественные изменения и не задумываясь над тем, куда какой материал применить.

Успех компании Raumplus в России объясняются этическими принципами, которые с годами остаются неизменными, непрерывным совершенствованиеи технологий и прогрессивными методами работы. Сильные составляющие бренда: уровень сервиса, разнообразие ассортимента, качество продукции, достигаемое постоянным жестким контролем.

Контроль качества.

Все разработчики дорогой мебели ответственно подходят к производимой продукции. Производство комплектующих обычно ведется на высокоточных роботизированных станках. Также очень высока доля ручного труда, особенно на финишном, отделочном этапе работ и при сборке. Готовая мебель тщательно проверяется на наличие возможного брака, все не соответствующие образцу предметы мебели отправляются на доработку. Именно поэтому до покупателей доходят только лучшие образцы, которые будут радовать глаз долгие годы.

Продукция Raumplus изготавливается в Германии — стране трудолюбивых и щепетильных к мелочам людей. Сильные и точные составляющие бренда — уровень сервиса, разнообразие ассортимента, исключительное качество и жесткий контроль за соблюдением технологии при изготовлении конечного продукта.

Безусловно, сочетание качественных материалов с отличной организацией самого производственного процесса приводит к высокой себестоимости мебели и, как следствие, к ее высокой конечной цене. По-настоящему хорошая мебель никогда не будет стоить дешево, ведь на ее производство затрачено большое количество времени и лучшие комплектующие.

Достоинство продукции Raumplus — гарантия качества и долговечность, мягкая и бесшумная работа механизмов, немецкий дизайн и надежность. За 30 лет работы на мебельном рынке принципы работы компании остаются неизменными.