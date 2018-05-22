Когда день памяти Николая Чудотворца и как он связан с Санта-Клаусом

В православной церкви установлено несколько дней памяти Николая Чудотворца. На Руси этого святого издавна почитали особенно широко: в его честь построено множество храмов и монастырей. Altapress.ru рассказывает, как еще называют Николая Чудотворца, что такое "мощи" и как святой Николай связан с Санта-Клаусом.
Когда день памяти Николая Чудотворца?
Православной церковью установлены несколько дат празднования памяти святого Николая:
- 19 декабря — дата смерти Николая Чудотворца;
- 11 августа — дата рождения святого Николая;
- 22 мая — перенесение мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в город Бари.
Что такое мощи Николая Чудотворца?
Мощи — это останки тела святого. Они почитаются христианами как исполненная благодати чудотворная святыня.
Как еще называют Николая Чудотворца?
У святого множество имен: Николай Угодник, Николай Мирликийский, Святитель Николай. День памяти святого в мае называют Никола Вешний (то есть весенний).
Кому покровительствует Николай Чудотворец?
На Востоке Николай Чудотворец считается покровителем путешествующих, заключённых и сирот, на Западе — практически всех слоёв общества, но в основном детей, сообщает wikipedia.org. Своим покровителем святого Николая считают моряки, путешественники, пчеловоды. К Николаю Угоднику обращаются как к заступнику от любых напастей и бед, просят исцеления от болезней, помощи в сохранении семейного благополучия, сообщает "Витебский курьер".
Как связаны Николай Чудотворец и Санта-Клаус?
Персонаж Санта-Клаус появился из образа Николая Угодника. В житии святого есть эпизод, в котором рассказывается о его подарке трем дочерям разорившегося богача — приданом. Изначально детям в Европе подарки дарили именно от имени святителя Николая.
Правда ли, что молитва Николаю Чудотворцу изменяет судьбу?
Николай Чудотворец — один из самых почитаемых в России святых. В интернете есть много статей о молитвах ему, которые изменяют судьбу. В качестве такой молитвы зачастую приводят акафист Николаю Чудотворцу — торжественную песнь в его честь.
Православная Церковь призывает не относиться к молитве как магическому ритуалу, который обязывает святого исполнить все просьбы. Любую молитву Бог способен услышать и помочь просящему.
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