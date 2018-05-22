Когда день памяти Николая Чудотворца и как он связан с Санта-Клаусом

Когда день памяти Николая Чудотворца?

Православной церковью установлены несколько дат празднования памяти святого Николая:

19 декабря — дата смерти Николая Чудотворца;

11 августа — дата рождения святого Николая;

22 мая — перенесение мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в город Бари.

Что такое мощи Николая Чудотворца?

Мощи — это останки тела святого. Они почитаются христианами как исполненная благодати чудотворная святыня.

Как еще называют Николая Чудотворца?

У святого множество имен: Николай Угодник, Николай Мирликийский, Святитель Николай. День памяти святого в мае называют Никола Вешний (то есть весенний).

Кому покровительствует Николай Чудотворец?

На Востоке Николай Чудотворец считается покровителем путешествующих, заключённых и сирот, на Западе — практически всех слоёв общества, но в основном детей, сообщает wikipedia.org. Своим покровителем святого Николая считают моряки, путешественники, пчеловоды. К Николаю Угоднику обращаются как к заступнику от любых напастей и бед, просят исцеления от болезней, помощи в сохранении семейного благополучия, сообщает "Витебский курьер".

Как связаны Николай Чудотворец и Санта-Клаус?

Персонаж Санта-Клаус появился из образа Николая Угодника. В житии святого есть эпизод, в котором рассказывается о его подарке трем дочерям разорившегося богача — приданом. Изначально детям в Европе подарки дарили именно от имени святителя Николая.

Правда ли, что молитва Николаю Чудотворцу изменяет судьбу?

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых в России святых. В интернете есть много статей о молитвах ему, которые изменяют судьбу. В качестве такой молитвы зачастую приводят акафист Николаю Чудотворцу — торжественную песнь в его честь.



Православная Церковь призывает не относиться к молитве как магическому ритуалу, который обязывает святого исполнить все просьбы. Любую молитву Бог способен услышать и помочь просящему.