Почти половина безработных в России — молодежь в возрасте от 20 до 30 лет

"Среди безработных в настоящий момент превалируют лица в возрасте от 20 до 34 лет, 48,7% в общей безработице составляют лица этого возраста", — сказала Голикова.

Она также отметила, что статистика в России не содержит данных "о заболеваемости и смертности в возрасте 50-60 лет у женщин и 60-65 лет у мужчин". "Таких статистических данных нет", — сказала вице-премьер, пишет bfm.ru.

Между тем вице-премьер отметила, что по итогам 2017 года в больницы госпитализировали 10,4 млн человек старше трудоспособного возраста — женщин после 55 лет и мужчин после 60. Из них в стационарах умерли 393,8 тысячи человек, это 3,7%, сообщила Голикова.