Почти половина безработных в России — молодежь в возрасте от 20 до 30 лет

Каждый второй безработный в России — это молодой человек в возрасте от 20 до 30 лет. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве РФ 14 июня, сообщает "Интерфакс".
"Среди безработных в настоящий момент превалируют лица в возрасте от 20 до 34 лет, 48,7% в общей безработице составляют лица этого возраста", — сказала Голикова.
Она также отметила, что статистика в России не содержит данных "о заболеваемости и смертности в возрасте 50-60 лет у женщин и 60-65 лет у мужчин". "Таких статистических данных нет", — сказала вице-премьер, пишет bfm.ru.
Между тем вице-премьер отметила, что по итогам 2017 года в больницы госпитализировали 10,4 млн человек старше трудоспособного возраста — женщин после 55 лет и мужчин после 60. Из них в стационарах умерли 393,8 тысячи человек, это 3,7%, сообщила Голикова.
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