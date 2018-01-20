Пользователи Facebook будут сами определять надежность источников новостей

Facebook даст возможность пользователям определять новостные ресурсы, которым они доверяют. Об этом на своей странице заявил глава компании ?Марк Цукерберг.
Согласно новой политике компании, новости в ленте будут занимать не 5%, а 4%. Цукерберг назвал одним из главных усовершенствований "высокое качество новостей".
Создатель Facebook пообещал, что со следующей недели соцсеть будет работать только с проверенными источниками. "Мы решили дать сообществу самому определять, каким ресурсам можно в целом доверять", — написал он.
"Мы теперь будем спрашивать людей, знакомы ли они с источником новостей, и если да, доверяют ли они этому источнику", — сообщил Цукерберг. Он заверил, что это нововведение не изменит количество новостей, а "сдвинет баланс в сторону тех, которым доверяет сообщество".
О планах Цукерберга внести изменения в ленту соцсети стало известно 12 января. На фоне этого объявления акции Facebook упали на 3,9%, а состояние самого Цукерберга уменьшилось на 2,9 млрд долларов, сообщает РБК.
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