Пользователи Facebook будут сами определять надежность источников новостей

Согласно новой политике компании, новости в ленте будут занимать не 5%, а 4%. Цукерберг назвал одним из главных усовершенствований "высокое качество новостей".

Создатель Facebook пообещал, что со следующей недели соцсеть будет работать только с проверенными источниками. "Мы решили дать сообществу самому определять, каким ресурсам можно в целом доверять", — написал он.

"Мы теперь будем спрашивать людей, знакомы ли они с источником новостей, и если да, доверяют ли они этому источнику", — сообщил Цукерберг. Он заверил, что это нововведение не изменит количество новостей, а "сдвинет баланс в сторону тех, которым доверяет сообщество".

О планах Цукерберга внести изменения в ленту соцсети стало известно 12 января. На фоне этого объявления акции Facebook упали на 3,9%, а состояние самого Цукерберга уменьшилось на 2,9 млрд долларов, сообщает РБК.