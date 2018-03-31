Последний день марта в Алтайском крае будет морозным и ветреным

По краю в течение дня температура воздуха будет минус 1 - минус 6 градусов по Цельсию. В южных и восточных районах мокрый снег, в предгорьях сильный снегопад, на дорогах сильная гололедица. Пятничный ветер (25-27 м/с) стихает до 4-9 м/с. На юге края местами будут порывы до 12-17 м/с.

В Барнауле ясно, без осадков и также сильный гололед. Температура воздуха -3-5 градусов, ветер северный, 4-9 м/с.