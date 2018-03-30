В Алтайском крае похолодает до -20 градусов

Алтайские синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие выходные. В ночь на воскресенье 1 апреля, заявили в центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет -10...-15 градусов, а по западным районам столбики термометров опустятся до -20.
Напомним, что 30 и 31 марта через Алтай пройдет снежный циклон, усилится ветер, по северу региона пройдут снегопады, а в предгорьях — сильные дожди, что осложнит паводковую ситуацию.
1-3 апреля Алтай будет находится в зоне действия антициклона. Осадки в воскресенье прекратятся, но уже с субботы придет похолодание.
Днем 30 марта ожидается +2...+7, в юго-восточных районах +7...+12. Однако к вечеру похолодает и в ночь на 31 марта ожидается мороз в -5...-10, в южных районах -...2-7, в северо-западных районах -10...-15 .
Днем 31 марта будет -1...-6. В ночь на 1 апреля, как уже писалось выше, ожидаются сильные морозы. А днем в первый день апреля будет -2...-7 градусов.
Кстати, на 30 и 31 марта в Алтайском крае из-за сильного ветра и осадков объявлено штормовое предупреждение.
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