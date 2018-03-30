В Алтайском крае похолодает до -20 градусов

Напомним, что 30 и 31 марта через Алтай пройдет снежный циклон, усилится ветер, по северу региона пройдут снегопады, а в предгорьях — сильные дожди, что осложнит паводковую ситуацию.

1-3 апреля Алтай будет находится в зоне действия антициклона. Осадки в воскресенье прекратятся, но уже с субботы придет похолодание.

Днем 30 марта ожидается +2...+7, в юго-восточных районах +7...+12. Однако к вечеру похолодает и в ночь на 31 марта ожидается мороз в -5...-10, в южных районах -...2-7, в северо-западных районах -10...-15 . Днем 31 марта будет -1...-6. В ночь на 1 апреля, как уже писалось выше, ожидаются сильные морозы. А днем в первый день апреля будет -2...-7 градусов.

Кстати, на 30 и 31 марта в Алтайском крае из-за сильного ветра и осадков объявлено штормовое предупреждение.