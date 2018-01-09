Потепление и снег: синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае

В Алтайском крае 9 января потеплеет. Днем температура опустится до -9. Кроме того, в некоторых районах ожидают снег и метель, сообщает алтайский ЦГМС.
Погода в Алтайском крае:
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в отдельных районах снег, метель, утром местами изморозь, на дорогах гололедица;
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температура днем -4...-9, в восточных районах до -1.
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ветер южный, 5-10 м/с местами порывы 13-18 м/с.
Погода в Барнауле:
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днём без осадков, на дорогах гололедица
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температура днем -6...-8.
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ветер южный, 7-12 м/с
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