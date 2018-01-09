Потепление и снег: синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае

В Алтайском крае 9 января потеплеет. Днем температура опустится до -9. Кроме того, в некоторых районах ожидают снег и метель, сообщает алтайский ЦГМС.

Погода в Алтайском крае: в отдельных районах снег, метель, утром местами изморозь, на дорогах гололедица;

температура днем -4...-9, в восточных районах до -1.

ветер южный, 5-10 м/с местами порывы 13-18 м/с. Погода в Барнауле: днём без осадков, на дорогах гололедица

температура днем -6...-8.

ветер южный, 7-12 м/с