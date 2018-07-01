Пожарные выезжали на тушение огня в новом высотном доме у речного вокзала

30 июня в Барнауле в новое здание на улице Приречной 2а были вызваны пожарные. В здании сработала пожарная сигнализация, пишут свидетели в сообществе "Инцидент Барнаул".

В новом доме на улице Приречной сработала пожарная сигнализация. 30 июня 2018 года. Фото: vk.com/incident22. В новом доме на улице Приречной сработала пожарная сигнализация. 30 июня 2018 года. Фото: vk.com/incident22. В новом доме на улице Приречной сработала пожарная сигнализация. 30 июня 2018 года. Фото: vk.com/incident22. Приехавшие на место происшествия три расчета спасателей проверили поэтажную проверку дома, в котором чувствовался запах гари. Однако открытого пламени они не обнаружили.