Пожарные выезжали на тушение огня в новом высотном доме у речного вокзала

30 июня в Барнауле в новое здание на улице Приречной 2а были вызваны пожарные. В здании сработала пожарная сигнализация, пишут свидетели в сообществе "Инцидент Барнаул".
В новом доме на улице Приречной сработала пожарная сигнализация. 30 июня 2018 года. Фото: vk.com/incident22.
В новом доме на улице Приречной сработала пожарная сигнализация. 30 июня 2018 года. Фото: vk.com/incident22.
В новом доме на улице Приречной сработала пожарная сигнализация. 30 июня 2018 года. Фото: vk.com/incident22.
Приехавшие на место происшествия три расчета спасателей проверили поэтажную проверку дома, в котором чувствовался запах гари. Однако открытого пламени они не обнаружили.
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