В Новоалтайске два дома пострадали от огня.

В Новоалтайске на улице Тургенева днем 28 июня от огня пострадали два жилых дома и постройки, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Сообщение о возгорании в доме на улице Тургенева поступила в 14:11. С огнем боролись 16 человек и 6 единиц техники. Площадь пожара составила 192 квадратных метра.
От огня пострадали крыша и стены дома, в котором произошел пожар. Огонь также повредил дом соседей и их постройки. Пострадавших нет.
Пожар полностью ликвидировали в 14:45. Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.
Напомним, в Барнауле 28 июня из-за пожара в многоэтажке эвакуировали людей.
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