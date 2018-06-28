В Новоалтайске два дома пострадали от огня.

Сообщение о возгорании в доме на улице Тургенева поступила в 14:11. С огнем боролись 16 человек и 6 единиц техники. Площадь пожара составила 192 квадратных метра.

От огня пострадали крыша и стены дома, в котором произошел пожар. Огонь также повредил дом соседей и их постройки. Пострадавших нет.

Пожар полностью ликвидировали в 14:45. Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

Напомним, в Барнауле 28 июня из-за пожара в многоэтажке эвакуировали людей.