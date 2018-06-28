В Барнауле из-за пожара в многоэтажке эвакуировали людей

В Барнауле утром 28 июня загорелся электрощит в многоэтажном доме. Из здания эвакуировали пять человек, среди них был ребенок, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Сообщение о пожаре в доме на улице Шукшина поступило в 10:53. Площадь пожара составила 7 квадратных метров. Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.
Огонь повредил шкаф, вещи, стены и потолок площадки, а также двери двух квартир. В 11:12 пожар полностью ликвидировали. С огнем боролись 12 человек и 4 единицы техники.
Пострадавших нет.