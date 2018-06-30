В Алтайском крае произошел лесной пожар из-за грозы

В Угловском районе Алтайского края произошел лесной пожар из-за грозы, сообщает ГУ МЧС России региона.
Возгорание случилось в Озерно-Кузнецовском лесхозе. От огня пострадало 0,15 гектаров территории. В ведомстве отмечают, что пожар был низовым, огонь распространялся по наземной части леса.
В тушении участвовали 6 человек и 4 единицы техники. О пострадавших не сообщается.
Напомним, на сутки 30 июня в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за дождей и усиления ветра. Кроме того, до 2 июля местами сохранится аномально жаркая погода и высокая пожароопасность.
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