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Кино и ТВ

«Представляете, Бубликов умер!» В кинотеатрах снова покажут «Служебный роман»

Самый кассовый фильм Эльдара Рязанова покажут в российских кинотеатрах с 24 марта, сообщают на сайте «Мосфильма».

Фильм "Служебный роман" (реж. Эльдар Рязанов).
Фильм "Служебный роман" (реж. Эльдар Рязанов).
Кадр из фильма.

Специальный премьерный показ «Служебного романа» пройдет 23 марта в кинотеатре «Формула кино ЦДМ». Отмечается, что выпустит картину «Арткино прокат».

Премьера «Служебного романа» состоялась в 1977 году. За первый год проката его посмотрели больше 58 млн зрителей.

Снят фильм по пьесе «Сослуживцы» Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского, написанной в 1971-м.

В комедии сыграли Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков, Светлана Немоляева и Олег Басилашвили.

Ранее, пишет «Лента.ру», студия «Мосфильм» предложила выпустить в повторный прокат разные советские и постсоветские фильмы — к примеру, «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Самая обаятельная и привлекательная» и другие.

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