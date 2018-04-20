Прием заявок на международный фестиваль деревянной скульптуры продлен до 15 мая

Главным событием фестиваля станет конкурс уникальных скульптур из природного материала, которые создадут участники. Среди работ выберут лучшие в двух номинациях: "Парковая скульптура. Индивидуалы" и "Малая архитектурная форма. Команды".

Если вы хотите представить свою работу на конкурс, отправляйте заявку на почту altaimagnet@mail.ru до 15 мая. Подробнее ознакомиться с положением конкурса и описанием номинаций, скачать форму заявки можно в официальной группе фестиваля "ВКонтакте".

К участию допускаются профессиональные мастера ДПИ, художники, скульпторы и преподаватели из всех уголков мира.

Жюри фестиваля рассмотрит все заявки и выберет состав сильнейших мастеров, которые украсят своими работами территорию особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь".

7 дней мастера будут создавать работы из дерева, а победителя определит экспертный совет, в состав которого войдут авторитетные деятели культуры и искусства.

В числе критериев оценки — качество резьбы и обработки поверхности, прочность, индивидуальность и художественный замысел изделия. Победители получат денежные вознаграждения и призы от партнеров.

Кроме конкурса, в рамках фестиваля с 3 по 8 сентября пройдет выставка авторских работ под открытым небом от алтайской общественной организации "Город мастеров" и бесплатные мастер-классы по прикладному искусству.

Организаторы фестиваля "Алтай. Притяжение" — Алтайский государственный Дом народного творчества, "Город мастеров", Алтайская краевая организация "Союз художников России" и управление Алтайского края по культуре и архивному делу — приглашают всех желающих приобщиться к миру народного творчества и вдохновиться работами талантливых мастеров. Вход на фестиваль свободный.

Готовы ответить на все вопросы.

Дирекция международного фестиваля деревянной скульптуры

Адрес: Барнаул, ул. Ползунова, 41

Тел.: +7-961-977-4595

Тел.: 8 (3852) 63-39-59

E-mail: altaimagnet@mail.ru

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