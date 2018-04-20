Прием заявок на международный фестиваль деревянной скульптуры продлен до 15 мая

В сентябре состоится первый международный фестиваль деревянной скульптуры "Алтай. Притяжение" (Altai. Magnet). Мероприятие пройдет с 3 по 8 сентября на территории "Алтай парк-отеля" (ОЭЗ "Бирюзовая Катунь"). Решение продлить прием заявок организаторы приняли по многочисленным просьбам мастеров, планирующих участие в фестивале. На сегодняшний день уже поступили заявки из Бельгии, Турции, Сербии, Португалии, а также Испании и других стран, в том числе от специалистов из России.
Главным событием фестиваля станет конкурс уникальных скульптур из природного материала, которые создадут участники. Среди работ выберут лучшие в двух номинациях: "Парковая скульптура. Индивидуалы" и "Малая архитектурная форма. Команды".
Если вы хотите представить свою работу на конкурс, отправляйте заявку на почту altaimagnet@mail.ru до 15 мая. Подробнее ознакомиться с положением конкурса и описанием номинаций, скачать форму заявки можно в официальной группе фестиваля "ВКонтакте".
К участию допускаются профессиональные мастера ДПИ, художники, скульпторы и преподаватели из всех уголков мира.
Жюри фестиваля рассмотрит все заявки и выберет состав сильнейших мастеров, которые украсят своими работами территорию особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь".
7 дней мастера будут создавать работы из дерева, а победителя определит экспертный совет, в состав которого войдут авторитетные деятели культуры и искусства.
В числе критериев оценки — качество резьбы и обработки поверхности, прочность, индивидуальность и художественный замысел изделия. Победители получат денежные вознаграждения и призы от партнеров.
Кроме конкурса, в рамках фестиваля с 3 по 8 сентября пройдет выставка авторских работ под открытым небом от алтайской общественной организации "Город мастеров" и бесплатные мастер-классы по прикладному искусству.
Организаторы фестиваля "Алтай. Притяжение" — Алтайский государственный Дом народного творчества, "Город мастеров", Алтайская краевая организация "Союз художников России" и управление Алтайского края по культуре и архивному делу — приглашают всех желающих приобщиться к миру народного творчества и вдохновиться работами талантливых мастеров. Вход на фестиваль свободный.
Готовы ответить на все вопросы.
Дирекция международного фестиваля деревянной скульптуры
Адрес: Барнаул, ул. Ползунова, 41
Тел.: +7-961-977-4595
Тел.: 8 (3852) 63-39-59
E-mail: altaimagnet@mail.ru
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