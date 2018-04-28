Приведут ли дожди на майских праздниках к паводку в Алтайском крае?

Предстоящие дожди на майских праздниках могут спровоцировать небольшие подтопления, но масштабного паводка не принесут. Об этом altapress.ru сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Вторая волна весеннего половодья, как и в предыдущие годы, ожидается в третьей декаде мая — первой декаде июня. В этот период происходит активное снеготаяние в предгорных и горно-таежных районах Республики Алтай. Ситуацию могут усугубить дожди, но в мае их прогнозируют в основном на первую декаду. К тому же этот месяц обещает быть холодным. Пока все идет к тому, что в мае паводок в Алтайском крае не начнется.
В отделе по гидрологии Алтайского ЦГМС altapress.ru рассказали, что готовиться ко второй волне начинают, когда на самой высокой метеостанции Алтая на перевале Каратюрек среднесуточная температура достигает 0 градусов. Пока там еще холодно.
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