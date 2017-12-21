Проект "Светлые люди" продолжает знакомство с алтайскими энергетиками

Энергетика для меня – жизнь

Шестнадцатилетним парнем пришел Володя Портновский в Центральные электрические сети Алтайэнерго – учеником электромонтера. И ушел оттуда лишь однажды – в армию. Без малого полвека Владимир Егорович Портновский трудится в Центральных сетях, участвовал в монтаже, наладке и пуске большинства крупных подстанций и других энергетических объектов производственного отделения. Владимира Егоровича без преувеличения можно назвать одним из основателей электросетевого комплекса. Его колоссальный опыт, высокая квалификация и невероятная работоспособность служат не только примером молодым энергетикам, но и залогом надежного энергоснабжения потребителей в зоне обслуживания бригады Портновского. А из его воспоминаний можно создавать книгу об алтайской энергетике.

Владимир Портновский,

мастер 1 группы Барнаульского участка по ремонту оборудования:

- Эта профессия для меня – жизнь. У нас работа гораздо интереснее, чем где-то на заводе: у станка встал и одно и то же много лет. Сегодня мы работаем на этой подстанции, завтра, может быть, где-то в район края или другой район города поедем, потому что подстанции разбросаны по всем территориям и везде оборудование требует внимания.

Сколько раз отмечались профессиональные заслуги В.Е. Портновского – не сосчитать. В уходящем году ко всем наградам добавилось занесение на Доску Почета краевой столицы.

Главным достижением трудовой биографии считает своих учеников. Они сейчас трудятся на многих руководящих должностях и в Алтайэнерго, и в других энергокомпаниях региона. Портновский их научил не только тонкостям и премудростям профессии, но и преданности энергетике, ответственности за свое дело и гордости за отрасль.