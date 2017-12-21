Проезд в фирменных алтайских электричках подорожает в 2018 году

С 1 января 2018 года стоимость поездки по разовым билетам на пригородных скорых и ускоренных поездах "Восток", "Калина красная" и "Просторы Алтая" увеличится для на 4 %. Об этом сообщили в управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.
Такое решение в ведомстве приняли 19 декабря. Индексация коснется также абонементных билетов на 4%. При этом чиновники не стали увеличивать стоимость проезда по разовым билетам на все остальные пригородные электрички и поезда пригородного сообщения.
Отметим, тарифы на проезд в алтайских электричках составляют 60% от реальной стоимости поездки. Остальное железнодорожникам компенсируют из краевого бюджета. В 2018 году субсидии на компенсацию выпадающих доходов увеличатся на 10%, с 270 до 297 млн рублей.
Справка
Скорые пригородные поезда "Калина красная" и "Восток" курсируют по маршруту Барнаул-Бийск, "Просторы Алтая" перевозит пассажиров между Барнаулом и Рубцовском. Расписание и стоимость проезда можно уточнить на сайте компании "Алтай-Пригород".
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