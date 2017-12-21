Проезд в фирменных алтайских электричках подорожает в 2018 году

Такое решение в ведомстве приняли 19 декабря. Индексация коснется также абонементных билетов на 4%. При этом чиновники не стали увеличивать стоимость проезда по разовым билетам на все остальные пригородные электрички и поезда пригородного сообщения.

Отметим, тарифы на проезд в алтайских электричках составляют 60% от реальной стоимости поездки. Остальное железнодорожникам компенсируют из краевого бюджета. В 2018 году субсидии на компенсацию выпадающих доходов увеличатся на 10%, с 270 до 297 млн рублей.

Справка

Скорые пригородные поезда "Калина красная" и "Восток" курсируют по маршруту Барнаул-Бийск, "Просторы Алтая" перевозит пассажиров между Барнаулом и Рубцовском. Расписание и стоимость проезда можно уточнить на сайте компании "Алтай-Пригород".