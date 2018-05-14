Пропавшего в Барнауле мужчину нашли погибшим

Мужчина мог быть дезориентирован. Судя по его странице в социальной сети "Вконтакте", погибший был мастером реставрации и ремонта гитар, занимался изготовлением на заказ.

"Найден, погиб. Наши искренние соболезнования родным и близким", — сообщается в группе поискового отряда "Лиза Алерт" 13 мая.

Подробности неизвестны.