Пропавшего в Барнауле мужчину нашли погибшим

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Жизнь

61-летнего Бориса Николаевича Бородина, пропавшего 2 мая, нашли мертвым, сообщает "Лиза Алерт".

Полиция.
Полиция. Фото: altapress.ru.

Мужчина мог быть дезориентирован. Судя по его странице в социальной сети "Вконтакте", погибший был мастером реставрации и ремонта гитар, занимался изготовлением на заказ.

"Найден, погиб. Наши искренние соболезнования родным и близким", — сообщается в группе поискового отряда "Лиза Алерт" 13 мая.

Подробности неизвестны.

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