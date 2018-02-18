Прощеное воскресенье: что нельзя делать в этот день

В 2018 году православный праздник Прощеное воскресенье выпадает на 18 февраля. Это последний день Масленицы. В Прощеное воскресенье принято готовиться в Великому посту. Рассказываем, почему важно 18 февраля попросить прощения у близких и отказаться от алкоголя.
- В Прощеное воскресенье нужно искренне и от души попросить прощения у своих родных и близких.
- По традиции в Прощеное воскресенье нужно сходить в церковь и помолиться об усопших.
- В Прощеное воскресение также пекут блины. Предки в этот день обязательно мылись в бане. Таким образом они старались очистить тело и мысли.
- Считается, что перед тем, как ложиться спать 18 февраля, необходимо надеть чистую одежду.
- В Прощеное воскресение, последний день Масленицы, устраивали проводы зимы: разводили костер и сжигали чучело.
- В Прощеное воскресенье нельзя думать о плохом и вступать в конфликты. Это считается большим грехом. В этот день нужно постараться быть искренним.
- В воскресенье 18 февраля запрещается заниматься физическим трудом, нежелательно убирать квартиру и заниматься стиркой.
- В Прощеное воскресенье нельзя есть мясо. Отказаться от этого продукта нужно еще в первый день Масленицы
- Считается, что вечером в Прощеное воскресенье нельзя оставлять еду. Все остатки пищи лучше кинуть в огонь либо отдать домашнему питомцу.
- В этот день нельзя пить алкоголь и поздно ложиться спать, ведь после полуночи наступает Великий пост.
Попросить прощения — значит, войти в Великий пост с чистой душой, без вины перед близкими за плечами. Это символичное очищение, которое позволяет полностью сосредоточить свое внимание на духовной жизни и не отвлекаться на мирскую суету.
Прощеное воскресенье называют также "заговенье". Это последний день перед Великим Постом. Несмотря на то, что масленичная неделя считается сыропустной и мясо есть нельзя, можно поесть блинов с маслом или сметаной, а также приготовить рыбные блюда.
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