Прощеное воскресенье: что нельзя делать в этот день

4 Что можно есть в Прощеное воскресенье?

Прощеное воскресенье называют также "заговенье". Это последний день перед Великим Постом. Несмотря на то, что масленичная неделя считается сыропустной и мясо есть нельзя, можно поесть блинов с маслом или сметаной, а также приготовить рыбные блюда.