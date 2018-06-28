Путин и Трамп договорились о месте встречи

Встреча Путина и Трампа готовится в закрытом режиме. Ушаков не сообщает подробностей, однако подчеркивает, что уже известно ее время и место проведения. Чтобы обсудить нюансы, накануне в Россию приезжал советник президента США Джон Болтон. Он переговорил с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также встретился с Путиным. За закрытыми дверями обсуждали российско-американские отношения, в том числе в контексте подготовки саммита Путин-Трамп.

Также обсуждались темы стратегической стабильности в мире, контроля над ядерными вооружениями и в целом "оруженческое досье".