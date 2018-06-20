Путин может второй раз за год обратиться с посланием к Федеральному собранию

Первое послание Владимира Путина Федеральному собранию в рамках нового президентского срока может быть оглашено как в конце этого года, так и в 2019-м. Оба варианта сейчас рассматриваются в Кремле.
Окончательное решение о дате очередного послания президента пока не принято, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишут "Известия"..
"И то и другое возможно", — сказал представитель Кремля.
Послание за 2017 год было перенесено на 1 марта 2018 года.
Когда и где проходили мероприятия
Обращение главы государства к Федеральному собранию — ежегодное мероприятие, в ходе которого президент обозначает основные приоритеты внешней и внутренней политики.
Первое послание Владимир Путин огласил 8 июля 2000 года. В дальнейшем мероприятия, как правило, проводились в апреле или мае. Однако в 2008 году президент Дмитрий Медведев обратился к Федеральному собранию в ноябре, а в 2011-м — в декабре. Вернувшись на пост президента, Владимир Путин также оглашал их в декабре каждого года.
С 1994 по 2008 год послание президента оглашалось в Мраморном зале Кремля. С 2009 года их перенесли в Георгиевский зал. Мероприятие 1 марта 2018 стало уникальным с этой точки зрения. Из-за большого количества приглашенных гостей оно прошло в Центральном выставочном зале "Манеж". Речь главы государства сопровождалось инфографикой и видеороликами.
Выступление делилось на два блока: первый был посвящен социально-экономическому развитию страны, второй — ответам России на внешнеполитические вызовы. Во второй части Владимир Путин рассказал о новых, ранее засекреченных видах вооружений, разработанных российским оборонно-промышленным комплексом.
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