Путин обвинил госдеп в проколе с Навальным и попросил помолчать

"Они прокололись и лучше бы промолчали", - сказал Владимир Путин по поводу заявления госдепа США о недопуске Алексея Навального на выборы президента России, пишет "МК".
Американское внешнеполитическое ведомство в конце декабря выразило беспокойство по поводу отношения российского ЦИКа к идеи Навального баллотироваться в президенты. 11 января Владимир Путин прокомментировал эти действия госдепа на встрече главных редакторов ведущих российских СМИ.
В своем речи президент не стал называть Алексея Навального по имени, а лишь ограничился словосочетанием "тот персонаж". По словам Путина, Навальный оказался не единственным заявившимся кандидатом, которого не допустили на президентские выборы, однако госдеп решил не замечать остальных.
Владимир Путин,
президент РФ:
— Во-первых, хотел бы сказать, что никто не любит, когда вмешиваются в их внутренние политические вопросы и дела. Особенно это не любят наши американские друзья. Мы видим их реакцию даже на недостоверную информацию о нашем вмешательстве, насколько она острая, насколько она агрессивная, я бы даже сказал. Практика американских предвыборных кампаний такова, что они туда вообще практически никого не допускают.
А то, что происходит с нашими средствами массовой информации, которых тут же объявили иностранными агентами и ограничивают их работу, причём достаточно агрессивно и злобно, я бы сказал, говорит как раз о том, как они относятся к тому, что кто-то как-то влияет на внутриполитическую ситуацию, особенно в предвыборный период.
То, что они сами постоянно это делают, предпринимают такие попытки как минимум, они считают нормой, что, на мой взгляд, абсолютно неправильно. И, если уж они сами везде свой нос суют, они должны быть готовы к тому, чтобы быть в состоянии отвечать на определённые вызовы, которые они сами, собственно говоря, и стимулируют.
Прошу, чтобы меня никто не понимал так, что мы куда-то вмешиваемся. Мы не собираемся вмешиваться. Но просто констатирую факт, что никто не любит, когда вмешиваются в их дела, но с удовольствием лезут в чужие. Это первое, что мне приходит в голову по поводу того, что конгресс Соединённых Штатов, потом, по-моему, госдеп как-то отреагировали на то, что кого-то не допустили. Это первое обстоятельство.
Второе обстоятельство. Тот персонаж, о котором Вы упомянули, – он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран, говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России и кого они бы хотели видеть в руководстве страны, если не во главе, то в руководстве. И, видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. И в этом смысле они прокололись, лучше бы они помолчали.
А в целом самое главное не то, кого допустили или кого не допустили, потому что это вполне естественная практика, самое главное в том, чтобы мы внутри страны понимали и чётко следовали букве закона. Понимали, что нарушение закона, от кого бы оно ни исходило, недопустимо. Вот и всё. И в ходе избирательной кампании в том числе.
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