Путин подписал закон о блокировке сайтов с порочащей информацией

Законом уточняется, в каком порядке из сети удаляются сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица.

В нем также говорится, что если интернет-ресурс после требования суда отказывается удалять сведения, порочащие честь, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа к нему. Затем в течение суток Роскомнадзор получает постановление и блокирует ресурс.