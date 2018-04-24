Путин подписал закон о блокировке сайтов с порочащей информацией

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Политика

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет блокировать сайты за отказ удалять порочащую честь информацию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин, закон, указ.
Владимир Путин, закон, указ. Фото: kremlin.ru.

Законом уточняется, в каком порядке из сети удаляются сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица.

В нем также говорится, что если интернет-ресурс после требования суда отказывается удалять сведения, порочащие честь, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа к нему. Затем в течение суток Роскомнадзор получает постановление и блокирует ресурс.

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