Путин подписал закон о блокировке сайтов с порочащей информацией

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет блокировать сайты за отказ удалять порочащую честь информацию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законом уточняется, в каком порядке из сети удаляются сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица.
В нем также говорится, что если интернет-ресурс после требования суда отказывается удалять сведения, порочащие честь, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа к нему. Затем в течение суток Роскомнадзор получает постановление и блокирует ресурс.
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