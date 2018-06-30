Путин утвердил национальный план противодействия коррупции

Президент России Владимир Путин утвердил национальный план по противодействию коррупции на 2018–2020 годы. Соответствующий документ опубликовали на интернет-портале правовой информации, пишут "Известия".
Программа, в частности, включает: улучшение системы ограничений, запретов и требований; совершенствование мер по борьбе с коррупцией в сфере закупок, товаров, услуг отдельными видами юрлиц, а также повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий на формирование антикоррупционного поведения у чиновников, укрепление международного авторитета России.
Следить за выполнением плана будет специально созданная рабочая группа. Ее сформирует президиум Совета при президенте РФ.
В указе также есть рекомендации Совфеду, Госдуме, Верховному суду, Счетной палате, Центробанку и Центризбиркому по реализации этой национальной программы.
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