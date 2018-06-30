Путин утвердил национальный план противодействия коррупции

Программа, в частности, включает: улучшение системы ограничений, запретов и требований; совершенствование мер по борьбе с коррупцией в сфере закупок, товаров, услуг отдельными видами юрлиц, а также повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий на формирование антикоррупционного поведения у чиновников, укрепление международного авторитета России.

Следить за выполнением плана будет специально созданная рабочая группа. Ее сформирует президиум Совета при президенте РФ.

В указе также есть рекомендации Совфеду, Госдуме, Верховному суду, Счетной палате, Центробанку и Центризбиркому по реализации этой национальной программы.