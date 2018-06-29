На Красной площади в парке футбола Путин не смог забить гол мальчишкам из детдома

Владимир Путин на Красной площади в парке футбола. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на Красной площади в парке футбола. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на Красной площади в парке футбола. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на Красной площади в парке футбола. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на Красной площади в парке футбола. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на Красной площади в парке футбола. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на Красной площади в парке футбола. Фото: kremlin.ru.

Они дали старт дружескому матчу с участием легенд мирового футбола (победителей ЧМ-2010 в составе сборной Испании — вратаря Икера Касильяса и защитника Карлеса Пуйоля, а также бывших игроков сборной России Алексея Смертина и Дмитрия Булыкина) и юных игроков футбольного клуба "Тотем", в состав которого входят воспитанники детского дома № 1 города Красноярска.

Путин забил: Президент посетил Парк футбола на Красной площади pic.twitter.com/o71j11fL2i — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 июня 2018 г.

Тренерами смешанных команд выступили бразилец Роналдо (чемпион мира 1994 и 2002 годов) и немец Лотар Маттеус (чемпион мира 1990 года).

Вводя мяч в игру, Инфантино дал пас Путину, тот ударил по воротам, но юный вратарь смог поймать мяч.

Российский лидер и глава ФИФА также поиграли с футбольным тренажером. С первой попытки им не удалось поразить ворота, а со второго раза Путин забил гол. Затем поразить ворота удалось и Инфантино, он заметил: "Один — один", пишет "КП".

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Парк футбола чемпионата мира открылся в июне на Красной площади в Москве. Здесь он будет работать до завершения мундиаля. На территории парка проходят мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звёзд футбола, игры на открытом воздухе. Болельщики могут поучаствовать в мультимедийных викторинах и попробовать свои силы на тематических аттракционах.