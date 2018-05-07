5 ответов на вопросы об отмене сберкнижек в 2018 году

1 Что такое сберкнижка на предъявителя и почему она отменяется с 1 июня?

Итак, отменяется только сберкнижка на предъявителя: в ней НЕ указано имя владельца. Получить деньги по ней может любой, кто ее предъявил.

Анонимные сберкнижки раньше использовали для расчетов за покупку недвижимости, автомобиля, возврата долга и т.п. Но законодатели решили, что это создает возможность для коррупции, отмывания доходов и теневого оборота денег.