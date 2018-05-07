5 ответов на вопросы об отмене сберкнижек в 2018 году

Как уже сообщал altapress.ru, с 1 июня 2018 года отменяются сберегательные книжки на предъявителя. Что это такое? Что это означает для всех, у кого есть сберкнижка? Планируют ли отменить классическую сберкнижку?
Итак, отменяется только сберкнижка на предъявителя: в ней НЕ указано имя владельца. Получить деньги по ней может любой, кто ее предъявил.
Анонимные сберкнижки раньше использовали для расчетов за покупку недвижимости, автомобиля, возврата долга и т.п. Но законодатели решили, что это создает возможность для коррупции, отмывания доходов и теневого оборота денег.
Именные сберкнижки (выданные на имя, например, Петровой Марии Ивановны) не отменили. Все существующие именные сберкнижки будут действовать после 1 июня, как раньше.
Сохраняется и возможность удостоверения вклада именно сберкнижкой для новых вкладчиков. Правда, сейчас их выдают только по просьбе (а то и по настоянию) клиента. Нынешние законы не обязывают банки удостоверять вклад сберкнижкой, как это было в СССР, когда она была единственным документом вкладчика.
Об этом в Сбербанке говорят уже лет 8-10. Почему? Считают лишними затраты денег на печать и хранение бланков сберкнижек и время клерков на их заполнение. К тому же Сбербанк переходит на дистанционные каналы обслуживания. А для обслуживания владельца сберкнижки нужен офис.
Между тем, именные сберкнижки очень популярны, и не только среди пенсионеров. Поэтому Сбербанк все же не исключает их из оборота. Пока.
В законе предусмотрен переходный период: документ действует пока не истечет срок, на который он выдан. Кстати, сберкнижку на предъявителя банки в последние годы вообще не выдавали.
А вот сберегательный сертификат на предъявителя был очень даже востребован. Ведь процентные ставки по нему были выше, чем по вкладам (это потому, что средства не были застрахованы). Пенсионеры использовали его для передачи денег по наследству без завещания — достаточно было отдать его наследнику.
Но и он тоже с 1 июня отменяется. Здесь правило точно такое же: продолжает действовать, пока срок, на который он выдан, не истечет.
Читайте федеральный закон от 23 апреля 2018 года №106-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". Принят Госдумой 10 апреля 2018 года.
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