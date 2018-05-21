Раньше они отказывались. Болгарский президент просит построить прямой газопровод из России

— Бесспорно, самый безопасный, самый надежный и самый дешевый путь — прямой. Особенно когда речь идет о поставках дополнительного количества российского природного газа в Болгарию, Сербию, Венгрию, Австрию и на север Италии. Как для России, так и для Болгарии логичным выбором для расширения поставок российского природного газа в Европу является путь через болгарскую территорию. Поэтому в наших общих интересах получить прямой выход российского газа на черноморское побережье Болгарии. Я в этом убежден.

В этом отношении очень сильным аргументом Болгарии является построенная и действующая газотранспортная система, которая в настоящее время расширяется, а газовые перемычки с соседними странами обеспечат доступ и до стран Центральной Европы.