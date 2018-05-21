Раньше они отказывались. Болгарский президент просит построить прямой газопровод из России

Построить прямой газопровод через Черное море из России в Болгарию предложил болгарский президент Румен Радев, пишет "Коммерсант".
Как заявляет политик, Болгарии необходимы прямые поставки газа из РФ. Проведя параллели с "Северным потоком", Румен Радев предложил назвать газопровод "Болгарским потоком".
Румен Радев,
президент Болгарии:
— Бесспорно, самый безопасный, самый надежный и самый дешевый путь — прямой. Особенно когда речь идет о поставках дополнительного количества российского природного газа в Болгарию, Сербию, Венгрию, Австрию и на север Италии. Как для России, так и для Болгарии логичным выбором для расширения поставок российского природного газа в Европу является путь через болгарскую территорию. Поэтому в наших общих интересах получить прямой выход российского газа на черноморское побережье Болгарии. Я в этом убежден.
В этом отношении очень сильным аргументом Болгарии является построенная и действующая газотранспортная система, которая в настоящее время расширяется, а газовые перемычки с соседними странами обеспечат доступ и до стран Центральной Европы.
Ранее Болгария из-за давления Еврокомиссии фактически отказалась от строительства "Южного потока", по плану которого главным транзитером российского газа становилась бы именно эта балканская страна. Теперь Россия строит "Турецкий поток", который планируют использовать уже после 2019 года. Таким образом Болгария упустила собственную выгоду.
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