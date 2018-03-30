Располневшего Витаса в суде не узнали поклонники и даже судья

В интернете опубликовано видео, вызвавшее бурную реакцию у пользователей: на нем запечатлен известный певец Витас, который сильно поправился. Многие в комментариях пишут, что певца сложно узнать.
Вечером 21 марта Витас (настоящее имя — Виталий Грачев) устроил стрельбу в своем доме на Рублевском шоссе. Певец стрелял по воронам из стартового пистолета. Знаменитого исполнителя осудили на 7 суток административного ареста, пишет "Комсомольская правда".
В Суд Одинцовского района Витас приехал с охранниками. Однако их помощь певцу не потребовалась: повышенного внимания окружающих он не привлек, и даже судья его не узнал, пишет журнал StarHit.
"Россия 24" на youtube опубликовал видеорепортаж из здания суда. Видео вызвало бурную реакцию пользователей интернета. Зрители поразились полноте певца, они пишут, что Витаса сложно узнать.
Напомним, Витас не впервые становится "звездой скандала". Так, в 2013 году на территории Всероссийского выставочного центра в Москве Грачев, двигаясь на своём автомобиле, совершил наезд на велосипедистку. По версии следствия, в ходе разбирательства по обстоятельствам ДТП Грачев нанес удар ногой сотруднику полиции. Пройти медицинское освидетельствование он отказался.
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