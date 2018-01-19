Революция в космической отрасли: российские ракеты "Союз" оснастят Wi-Fi

Проект своеобразного Wi-Fi "уже находится на стадии разработки конструкторской документации".

Тестировать беспроводные технологий планируется на новой российской ракете среднего класса "Союз-5", рассказал изданию источник в ракетно-космической отрасли.

В будущем на беспроводные системы должны перейти все новые отечественные носители. В качестве источника электропитания предполагается использовать аккумулятор увеличенной мощности.

Для обеспечения информационного обмена между ракетой и наземной инфраструктурой предлагается использовать радиолинию с системой защиты передачи данных.

Ранее сообщалось, что второй в истории пуск с космодрома Восточный оказался неудачным: 28 ноября ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат" производства НПО имени Лавочкина, не вышли на целевую орбиту. Нештатная ситуация могла возникнуть как раз во время полета разгонного блока "Фрегат".