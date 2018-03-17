Режиссер "Горько" собирается снять "Приключения Электроника" для взрослых

Создатель фильма "Горько" режиссер Жора Крыжовников (Андрей Першин) рассказал экспертам Фонда кино о планах снять фильм "Ошибка 102" про робота, который лучше всех мужчин понимает свою хозяйку и ее желания, сообщает ТАСС.
Свою идею режиссер представил 16 марта во время очной защиты проектов кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на господдержку от Фонда кино.
Жора Крыжовников,
режиссер:
— Главный действующий герой фильма - робот, время - буквально завтра. Робот настраивается на желания хозяйки, он - идеальный мужчинка, я бы даже фильм так назвал. Он понимает героиню лучше, чем она сама себя. По сути это будут "Приключения Электроника" 18+. Такой будет подросший Электроник, который заменяет Сыроежкина и в постели.
Также Крыжовников обещает, что у фильма будет неожиданный финал.
Режиссер считает, что сейчас отношения между мужчиной и женщиной активно обсуждаются в обществе, поэтому пришло время подойти к этой теме с юмором.
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