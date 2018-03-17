Режиссер "Горько" собирается снять "Приключения Электроника" для взрослых

— Главный действующий герой фильма - робот, время - буквально завтра. Робот настраивается на желания хозяйки, он - идеальный мужчинка, я бы даже фильм так назвал. Он понимает героиню лучше, чем она сама себя. По сути это будут "Приключения Электроника" 18+. Такой будет подросший Электроник, который заменяет Сыроежкина и в постели.