РФ собирается защищать независимость полезных ископаемых в космосе

По словам Волынской, Москва, основываясь на "Договоре по космосу", предлагает сделать обязательным для всех стран требование о невозможности присвоения полезных ископаемых в космосе. Соглашение разработали МИД и "Роскосмос".

"Мы предлагаем мировому сообществу ввести международно-правовой механизм реализации этого договора", — заявила Волынская.

Россия планирует внести свой проект в апреле 2018 года в Вене на заседании юридического комитета ООН по космосу. Вопрос о пересмотре международного законодательства о добыче ресурсов вне Земли впервые был поднят в 2015 году. Тогда в США был принят закон, который наделил американские компании правом добывать, присваивать, владеть, транспортировать и продавать ресурсы других небесных тел, что вызвало много возражений в других странах.