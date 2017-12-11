РФ собирается защищать независимость полезных ископаемых в космосе

Сегодня, 21:22.
Жизнь

Россия вынесет на обсуждение ООН проект изменений в международное законодательство о добыче ресурсов на астероидах и Луне. Инициатива вызвана стремлением частных компаний США и Люксембурга начать добычу полезных ископаемых за пределами Земли, рассказала "Известиям" второй секретарь правового департамента МИД России Ольга Волынская. 

Астероид в космосе.
Астероид в космосе. Фото: www.nat-geo.ru.

По словам Волынской, Москва, основываясь на "Договоре по космосу", предлагает сделать обязательным для всех стран требование о невозможности присвоения полезных ископаемых в космосе. Соглашение разработали МИД и "Роскосмос".

"Мы предлагаем мировому сообществу ввести международно-правовой механизм реализации этого договора", — заявила Волынская.

Россия планирует внести свой проект в апреле 2018 года в Вене на заседании юридического комитета ООН по космосу. Вопрос о пересмотре международного законодательства о добыче ресурсов вне Земли впервые был поднят в 2015 году. Тогда в США был принят закон, который наделил американские компании правом добывать, присваивать, владеть, транспортировать и продавать ресурсы других небесных тел, что вызвало много возражений в других странах.

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