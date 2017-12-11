РФ собирается защищать независимость полезных ископаемых в космосе

Россия вынесет на обсуждение ООН проект изменений в международное законодательство о добыче ресурсов на астероидах и Луне. Инициатива вызвана стремлением частных компаний США и Люксембурга начать добычу полезных ископаемых за пределами Земли, рассказала "Известиям" второй секретарь правового департамента МИД России Ольга Волынская.
По словам Волынской, Москва, основываясь на "Договоре по космосу", предлагает сделать обязательным для всех стран требование о невозможности присвоения полезных ископаемых в космосе. Соглашение разработали МИД и "Роскосмос".
"Мы предлагаем мировому сообществу ввести международно-правовой механизм реализации этого договора", — заявила Волынская.
Россия планирует внести свой проект в апреле 2018 года в Вене на заседании юридического комитета ООН по космосу. Вопрос о пересмотре международного законодательства о добыче ресурсов вне Земли впервые был поднят в 2015 году. Тогда в США был принят закон, который наделил американские компании правом добывать, присваивать, владеть, транспортировать и продавать ресурсы других небесных тел, что вызвало много возражений в других странах.
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